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Общество28 мая 2021 7:17

Сегодня в Башкирии ухудшится погода

Видимость на автодорогах составит всего 500-1000 метров из-за тумана
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Сегодня, 28 мая, в большинстве районов Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Ночью и рано утром в северных и горных районах прошли слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Местами похолодало до 0, -2 градусов.

Из-за тумана в первой половине дня прогнозируется ухудшение видимости на автодорогах, она составит 500-1000 метров.

В субботу 29 мая метеорологи обещали дождь, но он пройдет лишь местами. Жара еще сохранится – столбики термометров покажут +28, +33 градуса.