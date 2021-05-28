Сегодня в Башкирии ухудшится погода

Сегодня, 28 мая, в большинстве районов Башкирии сохранится чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщили в Башгидрометцентре.

Ночью и рано утром в северных и горных районах прошли слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Местами похолодало до 0, -2 градусов.

Из-за тумана в первой половине дня прогнозируется ухудшение видимости на автодорогах, она составит 500-1000 метров.

В субботу 29 мая метеорологи обещали дождь, но он пройдет лишь местами. Жара еще сохранится – столбики термометров покажут +28, +33 градуса.