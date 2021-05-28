В Уфе ищут пропавшего Асхата Салимгареева

Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города.

В столице Башкирии разыскивают без вести пропавшего 72-летнего Асхата Салимгареева. Мужчина ушел из дома в микрорайоне Инорс 27 мая и пропал, сообщили в «Лиза Алерт».

Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города.

Приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза серые.

Был одет в зелено-коричневый свитер, синюю футболку, темно-синие брюки, черно-серые кроссовки, серую кепку.

Если вам известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52.