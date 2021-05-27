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Происшествия27 мая 2021 14:21

В Башкирии мотоциклист сбил 10-летнего мальчика

Школьника госпитализировали
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Чишминском районе Башкирии местный житель на мотоцикле сбил 10-летнего мальчика. Инцидент произошел вечером 26 мая на улице Центральной в деревне Игнатовка. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Двухколесным «Днепром», по данным дорожной полиции, управлял 37-летний мужчина. Он совершил наезд на ребенка, когда тот шел по проезжей части в попутном направлении. Школьник после удара получил различные травмы. Его доставили в ближайшее медучреждение.

Сейчас по факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку.

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