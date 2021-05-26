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Здоровье26 мая 2021 13:17

COVID-19 в Башкирии на 26 мая: 90 заразились, 136 выздоровели, трое скончались

С начала пандемии в регионе было зарегистрировано более 37,7 тысячи случаев коронавируса
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Еще 136 пациентов были сняты с учета после выздоровлению от COVID-19

Еще 136 пациентов были сняты с учета после выздоровлению от COVID-19

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Башкирский оперштаб по недопущению распространения коронавируса обновил статистику на 26 мая 2021 года. Согласно официальным данным, за прошедшие сутки инфекцию выявили у 90 жителей республики. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 37 754 случая COVID-19.

Прирост выздоровевших за минувшие 24 часа составил 136 пациентов. Всего после лечения от коронавируса выписались 35,5 тысячи человек.

Число жертв инфекции продолжает расти: за сутки от ковида умерло еще три человека, за все время – 515.

Коронавирус Covid-19