В Башкирии за сутки двое подростков на скутерах разбились в ДТП

ДТП с селе Мраково (Кугарчинский район) // фото: ГИБДД РБ

В Башкирии за минувшие сутки было зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали подростки. Оба столкнулись с автомобилями, когда ехали на скутерах. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в региональной ГИБДД.

Первый случай произошел в селе Мраково Кугарчинского района, где 13-летний ученик гимназии, двигаясь на скутере по улице Ленина, столкнулся со встречной «Шевроле Нива». Семиклассник получил переломы и был доставлен в больницу. В Госавтоинспекции отметили, что правила здесь нарушил водитель машины – при повороте налево он не уступил дорогу встречному транспорту.

ДТП в Гафурийском районе // фото: ГИБДД РБ

Второе происшествие было зафиксировано через полтора часа после первого уже в Гафурийском районе. Там девятиклассник так же получил перелом после того как врезался в легковой «Саманд». «Предварительно известно, что он [школьник] выехал со второстепенной дороги», – добавили в дорожной полиции.

За прошедшие сутки на дорогах республики в еще девяти авариях пострадали 11 человек.