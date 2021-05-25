Роспотребнадзор назвал возраст жителей Башкирии, чаще всего заболевающих коронавирусом

Роспотребнадзор выразил озабоченность тем, что в республике чаще болеют граждане в возрасте от 30 до 49 лет

В Башкирии коронавирусом чаще всего заражаются граждане от 30 до 49 лет. Об этом сообщила замруководителя Роспотребнадзора республики Галина Пермина.

– Основная масса заболевших приходится на возраст от 30 до 49 лет. Это активный возраст, что вызывает озабоченность. Также сохраняется высокий процент заболеваемости среди лиц от 60 и старше, – отметила специалист на брифинге Минздрава 25 мая.

Пермина назвала положительным моментом тот факт, что среди детей во всех возрастных группах заболеваемость COVID-19, напротив, снижается.

Кроме того, Роспотребнадзор РБ наблюдает рост количества завозных случаев коронавируса из регионов России и из-за рубежа. В заключении Пермина добавила, что эпидемиологическая ситуация в Башкирии «характеризуется стабильностью, но не дает расслабляться».