Рядом с ТЦ «Мега» в Уфе до 1 сентября перекроют улицу

Движение закрыто на проезде между зданиями по улице Рубежной

В Уфе рядом с торговым центром «Мега» до 1 сентября перекрыли участок дороги. Движение транспорта закрыто на проезде между зданиями №178 и №176 (гипермаркет «Декатлон») по улице Рубежной.

Как пояснили в столичной администрации, мера введена «в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время подготовки площадки проведения финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Городские службы попросили уфимцев с пониманием отнестись в ограничению движения и извинились за возможные неудобства.