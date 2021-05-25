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Общество25 мая 2021 13:44

Рядом с ТЦ «Мега» в Уфе до 1 сентября перекроют улицу

Ограничение введено из-за подготовки к проведению национального чемпионата
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Движение закрыто на проезде между зданиями по улице Рубежной

Движение закрыто на проезде между зданиями по улице Рубежной

В Уфе рядом с торговым центром «Мега» до 1 сентября перекрыли участок дороги. Движение транспорта закрыто на проезде между зданиями №178 и №176 (гипермаркет «Декатлон») по улице Рубежной.

Как пояснили в столичной администрации, мера введена «в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения во время подготовки площадки проведения финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Городские службы попросили уфимцев с пониманием отнестись в ограничению движения и извинились за возможные неудобства.