Статистика по COVID-19 в Башкирии на 25 мая: 90 заразились, 98 выздоровели, двое скончались

Оперштаб Башкирии обновил статистику по коронавирусу

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили у 90 жителей. С начала пандемии было зарегистрировано 37 664 случая инфицирования. Об этом 25 мая сообщил региональный оперштаб.

Прирост выздоровевших за минувшие 24 часа составил 98 пациентов. Всего после лечения было выписано 35 476 человек.

От COVID-19 скончались еще два жителя республики. За все время жертвами инфекции в регионе стали 512 пациентов.

Полностью вакцинировались от коронавируса в Башкирии 256 265 человек.