В глазную клинику в Уфе ворвался ОМОН

Фото: «Всероссийский центр глазной и пластической хирургии»

Сегодня, 25 мая, в здание Всероссийского центра глазной и пластической хирургии (клиника «Аллоплант») на Зорге, 67/1 в Уфе ворвался ОМОН. Сотрудники силового ведомства имеют при себе автоматы, сообщил «КП-Уфа» источник в медучреждении.

– ОМОН изымает документы. В чем дело, понять не можем. Зачем это делать под дулами автоматов, неизвестно. О причинах [происходящего] остается только догадываться, – передал источник.

Официальных комментариев по поводу действий силовиков пока не поступало. В пресс-службе МВД на запрос «КП-Уфа» ответить затруднились.