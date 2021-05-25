В Уфе побит температурный рекорд, державшийся 69 лет

Последний раз так жарко было в 1952 году

В Уфе 24 мая был установлен очередной температурный рекорд. Об этом сообщили в Башгидромете.

Абсолютный максимум температуры воздуха зарегистрировала аэрологическая станция Дема – ее измерительные приборы показали +35,5°. Предыдущий рекорд держался аж 69 лет, с 1952 года. Тогда в городе была зафиксирована почти 33-градусная жара. Отметим, что для башкирской столицы это уже шестой рекордный показатель температуры за текущий месяц.

– В целом по республике вчера днем максимальные температуры воздуха достигали +31,0°,+36,3°. Наибольших показателей +36,3° температура воздуха достигала по западу республики – на метеостанции Раевский, – передали синоптики.

Сегодня, 25 мая, в Башкирии местами ожидается кратковременный дождь, днем с грозой. Ветер переменных направлений может усилиться. Днем воздух нагреется до +30,+35°, после захода солнца похолодает до +11,+16°.