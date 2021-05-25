В Уфе по ночам будут поливать газоны

Газоны в Уфе будут поливать с десяти часов вечера Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Уфе из-за аномальной жары по ночам будут поливать газоны. Соответствующее поручение городским службам дал мэр Сергей Греков.

– Мы видим, что сегодня стоит аномальная жара. Вчера, наверное, был самый пик – 35 градусов. Особое внимание необходимо уделять газонам. Мы понимаем, как трудно газон создавать и как быстро он выгорает, поэтому принято решение о поливе, начиная с десяти часов вечера. Всю ночь мы поливаем газоны, после этого только переходим к проливу проезжей части, – распорядился градоначальник на оперативном совещании 25 мая.

Он отметил, что газоны, «несмотря на такую жару», необходимо сохранить. В то же время, добавил Греков, в городе не должно быть пыли – для этого городские службы днем и ночью будут проливать дороги.