В Уфе две сестры-мошенницы «развели» стройфирму на 36 млн рублей

Верховный суд отменил решение райсуда и отправил мошенниц за решетку

Верховный суд Башкирии приговорил двух сестер-мошенниц из Уфы, которые «развели» стройфирму на 36 млн рублей, к реальному сроку заключения. Апелляционная инстанция по требованию прокуратуры отменила решение Советского райсуда, который назначил 57-летней Ирине Ермиловой и 66-летней Татьяне Абушахминой условное лишение свободы.

Сестры создали компанию «Спектр» и в 2016 году заключили со строительной организацией договор поставки строительных материалов на сумму свыше 36 млн рублей. Покупатели оплатили товар в полном объеме,

– В действительности фирма-поставщик не могла выполнять взятые обязательства, поскольку занималась продажей продуктов питания. Полученные деньги были потрачены обвиняемыми на личные нужды, – озвучили материалы дела в региональной прокуратуре.

Женщины не признали вину в преступлении и ущерб не возместили до сих пор. Верховный суд назначил Ермиловой пять лет и шесть месяцев лишения свободы, а ее сообщнице Абушахминой – три года и десять месяцев. Обе будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Сестер взяли под стражу в зале суда.