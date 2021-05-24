В Башкирии к 1 июня должны открыться 120 официальных пляжей

В Башкирии 1 июня откроются 120 пляжей Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Башкирии к открытию запланированы 120 официальных пляжей. Это на 30 мест больше, чем в прошлом году, сообщил на оперативном совещании в местном правительстве 24 мая руководитель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

– В МЧС России поданы заявки на открытие 104 пляжей 42 муниципалитетами, – отметил глава аварийной службы.

Он обратился к главам администраций районов и городов с просьбой «до 1 июня завершить работы по благоустройству пляжей и их освидетельствованию в установленном порядке».

По данным МЧС Башкирии, за прошедшую неделю, с 17 по 23 мая, на необорудованных водоемах республики утонули три человека. Все они находились в состоянии алкогольного опьянения.