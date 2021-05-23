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Общество23 мая 2021 11:25

В Уфе скончался легендарный хоккеист и тренер «Салавата Юлаева» Николай Заварухин

Точную дату церемонии прощания озвучат позже
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: ХК «Салават Юлаев»

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В ночь на воскресенье, 23 мая, в Уфе на 78-м году жизни ушел из жизни Николай Заварухин-старший. Легендарный советский хоккеист и тренер много лет отдал клубу «Салават Юлаев», его игровой свитер висит под сводами домашней арены юлаевцев.

Печальную весть о кончине Николая Михайловича сообщили в пресс-службе ХК «Салават Юлаев». В бытность игроком Заварухин-старший выступал за уфимскую команду с 1967 по 1979 годы, а затем вошел в состав тренерского штаба «Салавата». Долгие годы он работал в «юлаевской» спортивной школе, а также возглавлял ХК «Авангард» (Уфа) – клуб, просуществовавший до 1992 года.

О времени церемонии прощания с Николаем Заварухиным в клубе сообщат дополнительно. «Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близки Николая Михайловича.