В Уфе скончался легендарный хоккеист и тренер «Салавата Юлаева» Николай Заварухин

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В ночь на воскресенье, 23 мая, в Уфе на 78-м году жизни ушел из жизни Николай Заварухин-старший. Легендарный советский хоккеист и тренер много лет отдал клубу «Салават Юлаев», его игровой свитер висит под сводами домашней арены юлаевцев.

Печальную весть о кончине Николая Михайловича сообщили в пресс-службе ХК «Салават Юлаев». В бытность игроком Заварухин-старший выступал за уфимскую команду с 1967 по 1979 годы, а затем вошел в состав тренерского штаба «Салавата». Долгие годы он работал в «юлаевской» спортивной школе, а также возглавлял ХК «Авангард» (Уфа) – клуб, просуществовавший до 1992 года.

О времени церемонии прощания с Николаем Заварухиным в клубе сообщат дополнительно. «Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близки Николая Михайловича.