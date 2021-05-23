В Уфе из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

Фото: УГЗ Уфы

В минувшую субботу, 22 мая, в уфимском микрорайоне Сипайлово произошло ЧП: из окна второго этажа дома по улице Бикбая 19/1 выпал двухлетний мальчик. Как сообщили в Управлении гражданской защиты населения, звонок в службу спасения поступил в 19:43. Прибывшие на место спасатели выяснили, что ребенок 2019 года рождения играл на подоконнике и в какой-то момент облокотился на москитную сетку. В итоге, малыш вылетел из окна на улицу.

По данным УГЗ Уфы, мама мальчика в этот момент находилась в другой комнате. К счастью, малыш остался жив и был госпитализирован в ближайшую больницу. Сейчас обстоятельства инцидента выясняются.

Управление гражданской защиты Уфы предупреждает всех родителей: будьте внимательны!

- Не оставляйте детей одних в комнате, где открыты окна, даже на короткий срок. Играя на подоконнике у открытого окна, маленькие дети не понимают, что москитная сетка не столь безопасна и воспринимают ее как защитный барьер, - уточнили в УГЗ Уфы.