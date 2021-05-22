В Уфе ремонтируют набережную, которая пострадала от половодья

Чтобы избежать такого в будущем, конструкцию парапета дополнительно усилят.

В столице Башкирии на новой набережной ведутся ремонтные работы. Место отдыха сильно пострадало из-за половодья. Здесь разрушились парапеты вдоль лестниц.

Как сообщили в мэрии, восстановить поврежденные участки планируют до 30 мая 2021 года.

- Данная конструкция состоит из монолитного железобетона и облицована декоративными плитами. Разрушение декоративных плит произошло в результате возникновения ледового затора – нагромождение льда и связанного с этим механического воздействия, - пояснили в администрации.

Чтобы избежать такого в будущем, конструкцию парапета дополнительно усилят.