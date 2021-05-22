В Уфе на Советской площади протестировали новый фонтан

Гулявшие рядом уфимцы стали первыми, кто увидел очередной красивый объект в центре города.

Поздно вечером 21 мая в Уфе на Советской площади в тестовом режиме запустили новый горизонтальный фонтан. Об этом в своих социальных сетях написал бывший руководитель Главархитектуры Олег Байдин. Он отметил, что «визуальная, музыкальная и техническая части - вне всякой критики». Новый фонтан похож на тот, что открыли в 2020 году на ГДК. Он очень популярен среди детей в жаркую погоду.

Гулявшие рядом уфимцы стали первыми, кто увидел очередной красивый объект в центре города.

- В пятницу, с 23:15 до 23:45, был проведен первый полноценный рабочий пуск фонтана на Советской площади, - написал Байдин.

Возле фонтана даже станцевала проходящая мимо пара. Отметим, что на площади еще появится памятник легендарному Минигали Шаймуратову.