В Башкирии при опрокидывании снегоболотохода погиб 42-летний мужчина

Всего за 21 мая на дорогах Башкирии зарегистрировано 16 аварий, в которых два человека погибли и 18 получили травмы.

Около полуночи в Караидельском районе республики произошла смертельная авария с участием вездехода.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге Караидель-Новоянсаитово ближе к полуночи 42-летний уфимец за рулем снегоболотохода «Баги Comanndor» съехал в кювет и перевернулся. К сожалению, мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. По данному факту начато разбирательство.

Всего за 21 мая на дорогах Башкирии зарегистрировано 16 аварий, в которых два человека погибли и 18 получили травмы.