Уфимка стала жертвой злодея с ножом прямо в собственном подъезде

Уфимку ограбили под угрозой ножа в собственном подъезде

У жительницы Октябрьского района Уфы отняли сумку под угрозой ножа.

О нападении на женщину, которое произошло еще зимой, рассказали в пресс-службе МВД Башкирии. По предварительной информации, гражданка стала жертвой разбойника с ножом прямо в собственном подъезде. Злодей выследил ее по пути из магазина, и набросился на жертву в самый неподходящий для нее момент.

В итоге перепуганная женщина отдала нападавшему сумку, в которой лежал телефон и кошелек с 13 тысячами рублей. Мужчина скрылся, а его жертва сразу же обратилась в полицию.

Полицейским удалось выйти на след 41-летнего преступника через смартфон, который он сдал в ломбард. Через некоторое время его задержали. По факту разбоя в МВД Башкирии возбудили уголовное дело.