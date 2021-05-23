Синоптики рассказали, из-за чего в Башкирии начали появляться смерчи

В республике несколько раз внезапно появлялись смерчи Фото: Алексей ФОКИН

За последние несколько лет на территории Башкирии синоптики несколько раз фиксировали совершенно нехарактерные для нашей республики природные явления – смерчи. О том, почему смерчи в регионах Южного Урала являются аномалией и из-за чего они возникают, рассказала в беседе с «КП-Уфа» главный метеоролог Башгидрометцентра Анна Козаева. По ее словам, самый разрушительный смерч обрушился на республику в 2007 году.

- 1 июня 2007 года у нас пол территории республики, в северных районах, снесло. Тогда было шквалистое усиление ветра и смерчи. А смерчи в нашей стране характерны только для территории побережья Черного моря. Потому что для смерча нужно определенное обеспечение влагой и высокие температуры. Так вот тогда, в 2007 году, был нанесен значительный ущерб, - вспоминает Анна Козаева.

По словам главного метеоролога Башгидрометцентра, после того случая, специалисты зафиксировали еще две аномалии, связанные со смерчем. Разрушительное погодное явление пронеслось по Башкирии 29 августа 2014 года. Сильнее других тогда пострадали Дюртюли и Янаул.

- К сожалению, методики прогнозирования смерчей такой силы у нас нет. У нас территория не «смерчевая», не морская. Чтобы написать прогноз, нужна методика. У нас шквалы, град, ливни – это характерно для нашей территории. А вот смерчи – нет, - говорит Анна Козаева. Она также отметила, что такой же аномалией стал тропический ливень, накрывший республику 4 сентября 2017 года.