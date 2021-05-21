Воду в Уфе будут проверять на диоксины

на фото - "Уфахимпром" - ПДК диоксинов на его территории превышена в 44 раза

Воду в Уфе будут исследовать на содержание диоксинов – химических соединений, которые являются устойчивыми загрязнителями окружающей среды. Такое решение принял региональный парламентский комитет по экологии и природопользованию во время обсуждения проблемы ликвидации экологического вреда на территории ОАО «Уфахимпром».

Напомним, в 1990 году на предприятии произошла так называемая фенольная катастрофа. Фенол попал в реку Шугуровку, которая впадает в реку Уфу, в результате чего были отравлены источники питьевой воды. Завод после инцидента обанкротился, а его территория стала накопителем вредных веществ. По данным 2008 года, содержание тех самых диоксинов в почве там превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 44 раза, дифенилсульфона – в 21 раз, нефтепродуктов – в 46 раз, диметилбензола – в 160 раз, хлорбензолов – в 40 тысяч раз.

Заброшенному предприятию требуется рекультивация. Вопрос об этом поднимала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова во время своего последнего визита в Башкирию. По словам председателя комитета по экологии и природопользованию республики Флюра Уразметова, на ликвидацию источника экологической опасности требуются «десятки миллиардов рублей». Таких денег, отметил чиновник, нет ни у города, ни у республики. Поэтому регион ожидает финансовой помощи федерального центра. А пока воду в Уфе будут исследовать на диоксины. Кроме того, власти намерены восстановить лаборатории для осуществления таких анализов на базе управления государственного аналитического контроля,