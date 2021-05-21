Самый жаркий район Башкирии также самый засушливый Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный метеоролог Башгидрометцентра Анна Козаева назвала самый жаркий и самый холодный районы республики. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде-Уфа», она также рассказала, где в регионе меньше всего осадков.

- Самое жаркое, сухое и безосадочное место в республике – все Зауралье. А самый жаркий населенный пункт – Акъяр. Максимальное количество осадков у нас распределяется в предгорье, все это объясняется синоптикой. Идет воздушная масса и перед горами вытягивается «язык» - там наибольшее количество осадков. Это на подветренной стороне. А, например, Учалы находятся за Уралом, это наветренная сторона. Получается здесь (до горных хребтов – Ред.) все вылилось, а там остались без осадков, - отметила Анна Козаева.

По словам главного синоптика Башкирии, самые холодные районы республики расположены на северо-востоке. Согласно многолетним наблюдениям, самую низкую температуру метеорологи фиксировали в Белокатайском районе, на метеостанции в селе Емаши.

- Самая низкая температура была отмечена в новогоднюю ночь 1979 года – минус 54 градуса. Это абсолютный минимум, зарегистрированный в республике. А недавно у нас появился новый пункт наблюдения – мы открыли автоматическую метеостанцию в Николаевке Белорецкого района, у подножья горы Иремель. Мы наблюдаем, что этот район тоже один из самых холодных, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» Анна Козаева.