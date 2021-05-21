В Башкирии разбились мотоциклист с женой

фото: ГИБДД РБ

Вчера, 20 мая, поздно вечером на шоссе Самара-Уфа-Челябинск недалеко от Октябрьского попал аварию водитель дорогого мотоцикла. Как сообщает в своих социальных сетях главный инспектор регионального ГИБДД Динар Гильмутдинов, 32-летний мотоциклист из Альметьевска ехал не один, а со своей женой.

По словам мотоциклиста, он потерял управление, наехав на дорожную яму. В результате аварии водитель с супругой получили травмы и обратились за помощью к медикам.

По инциденту, как утверждает главный госавтоинспектор республики, уже начато расследование.