В Башкирии в 2020 году статус безработного получили почти 200 тысяч человек

Статус безработного за 2020 год получили 197,9 тыс. жителей республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Башкирское правительство отчиталось о количестве безработных в 2020 году. Согласно опубликованному нормативно-правовому акту, статус безработного за 2020 год получили 197,9 тысяч жителей региона. Это почти в 4 раз больше чем за аналогичный период в 2019 году, тогда было зарегистрировано 51,3 тысяч безработных.

29 сентября 2020 года центры занятости зафиксировали пик регистрируемой безработицы. Количество безработных граждан составило 129,1 тысяч человек, что в 7 раз больше по сравнению с началом года.

Однако, как следует из статистики, численность безработных с октября 2020 года начала снижаться. Как утверждает республиканское правительство, благодаря отмене повышенного размера минимального пособия по безработице, роста количества вакансий и численности трудоустроенных число безработных на 1 января 2021 года составило уже 106,5 тысяч человек.