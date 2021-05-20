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Общество20 мая 2021 18:06

Суд Уфы выдворил из России иностранца – ФСБ уличила его в пособничестве террористам

Гражданин Таджикистана нарушил режим пребывания в стране
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Суд оштрафовал иностранца и решил депортировать его из страны

Суд оштрафовал иностранца и решил депортировать его из страны

Калининский районный суд Уфы оштрафовал и постановил депортировать из России 35-летнего гражданина Таджикистана. Его признали виновным по административной статье о нарушении режима пребывания в стране. Размер штрафа составил две тысячи рублей, сообщила 20 мая пресс-служба суда.

В госоргане добавили, что иностранец причастен «к оказанию пособнической помощи членам террористическо-экстремистской организации». Во всяком случае, именно такие данные получила башкирская ФСБ.