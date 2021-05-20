Два инвестора согласились вложить 200 млн рублей в придорожный сервис под Уфой

Две компании готовы построить под Уфой придорожные комплексы
В Башкирии две компании вложат в сумме 200 млн рублей в развитие местного придорожного сервиса. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Первый инвестиционный проект представила фирма «Башпродторг». Она намерена построить вдоль федеральной дороги М5 в Калининском районе Уфы комплекс с кафе, магазином, автосервисом, фермерским рынком, а также местами для отдыха и стоянки. Свои траты на все это компания оценила в 120 млн рублей.
Второй проект предусматривает строительство комплекса вдоль той же трассы М5, но уже в Уфимском районе – вблизи деревни Уптино. Там планируют разместить гостиницу, автостоянку и логистический центр.
– По обоим проектам принято решение о содействии в их реализации, – отметили в правительстве.
Инвесторам в рамках господдержки могут предоставить земельный участок в аренду без проведения торгов и субсидировать часть затрат.