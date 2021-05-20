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Общество20 мая 2021 16:02

Два инвестора согласились вложить 200 млн рублей в придорожный сервис под Уфой

Местное правительство окажет поддержку компаниям
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Две компании готовы построить под Уфой придорожные комплексы

Две компании готовы построить под Уфой придорожные комплексы

В Башкирии две компании вложат в сумме 200 млн рублей в развитие местного придорожного сервиса. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Первый инвестиционный проект представила фирма «Башпродторг». Она намерена построить вдоль федеральной дороги М5 в Калининском районе Уфы комплекс с кафе, магазином, автосервисом, фермерским рынком, а также местами для отдыха и стоянки. Свои траты на все это компания оценила в 120 млн рублей.

Второй проект предусматривает строительство комплекса вдоль той же трассы М5, но уже в Уфимском районе – вблизи деревни Уптино. Там планируют разместить гостиницу, автостоянку и логистический центр.

– По обоим проектам принято решение о содействии в их реализации, – отметили в правительстве.

Инвесторам в рамках господдержки могут предоставить земельный участок в аренду без проведения торгов и субсидировать часть затрат.