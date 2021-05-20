Мэр Уфы подписал соглашение о побратимстве с африканским городом Джибути

фото: мэрия Уфы

Уфа первая среди городов России стала побратимой с африканским городом Джибути. Соответствующее соглашение 19 мая подписал мэр башкирской столицы Сергей Греков.

Города из разных континентов закрепили намерения о сотрудничестве в области промышленности, благоустройства городского пространства, торговли, туризма, культуры, образования, молодежной политики и спорта. Башкирия надеется выйти на африканский рынок и увеличить свой экспортный потенциал.

– Интерес к Республике Джибути со стороны иностранных компаний обусловлен занимаемым ею геостратегическим положением на перекрестке важных торговых путей из Азии в Европу и Африку. Через территориальные воды страны проходит 12% мирового объема морских перевозок грузов, – пояснили в администрации Уфы.

Сити-менеджер Сергей Греков пригласил мэра Джибути, Фатума Авале Осман, на национальный чемпионат «Молодые профессионалы», «Всемирную Фольклориаду» и ряд спортивных соревнований, которые запланированы на текущий год.