Оставила странное послание: известны подробности пропажи 15-летней девочки в Башкирии

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Родные и близкие 15-летней Олеси Сафоновой из Месягутово бьют тревогу: девочка ушла из дома почти двое суток назад и бесследно пропала. Сейчас ее разыскивают родственники и односельчане, к поискам подключились сотрудники полиции. В ближайшее время в Месягутово должны приехать волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- 18 числа около 8 или 9 вечера ушла из дома и до сих пор не вернулась, ищем пока что. Раньше она надолго из дома не уходила, - рассказала «КП-Уфа» родственница Олеси.

Незадолго до пропажи девочка сменила статус в социальных сетях и оставила странное послание. «Уйду в закат, не оставляя прощальных записок» - написала Олеся у себя на странице.

Всех, кто видел Олесю Сафонову или обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться с ее родными по телефону: 89058321145.

Приметы 15-летней Олеси: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза серо-зеленые. В день пропажи была одета: чёрная куртка, синие джинсы, разноцветные кроссовки.