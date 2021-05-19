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Здоровье19 мая 2021 11:10

Минздрав Башкирии назвал прививку от COVID-19, которую рекомендуется делать хронически больным

Но для прохождения процедуры есть несколько условий
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Хроникам рекомендуют прививаться "ЭпиВакКороной"

Хроникам рекомендуют прививаться "ЭпиВакКороной"

Хронически больным гражданам рекомендуется прививаться от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом на профильном брифинге Минздрава республики сообщила замминистра Ирина Кононова.

– Мы рекомендуем хроническим пациентам, в том числе с онкологической патологией в стадии ремиссии, после перенесенных острых заболеваний (инфаркта, инсульта), лицам с артериальной гипертонией, прививаться «ЭпиВакКороной». Но только в том случае, если заболевание находится не в острой фазе, – отметила чиновница.

Она добавила, что «ЭпиВакКорона» также подойдет пациентам с диабетом – но исключительно в том случае, если глюкоза в крови сохраняется в целевых показателях нормы и есть постоянная терапия без осложнения заболевания.

Коронавирус Covid-19