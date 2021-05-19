Видео – в Башкирии женщина на иномарке сбила 8-летнюю девочку

кадр с видеорегистратора

В башкирском городе Октябрьском иномарка сбила 8-летнюю девочку. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел на улице Островского днем 18 мая. На школьницу, которая пыталась перебежать проезжую часть в неположенном месте, совершила наезд 42-летняя горожанка за рулем Citroen C4. После происшествия девочку с различными травмами доставили в городскую больницу.

фото: ГИБДД РБ

Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора. На записи видно, что изначально вместе с пострадавшей улицу собирался пересечь еще один ребенок, однако в последний момент он остановился. Школьница же продолжила бежать – после удара ее отбросило на два метра, и она ударилась о бордюр.

За прошедшие сутки это не единственная авария с несовершеннолетним. В Чишминском селе Илькашево водитель на Renault Sandero сбил 14-летнего подростка и уехал с места происшествия. Ребенка госпитализировали с переломом, сбежавшего автомобилиста нашли сотрудники ГИБДД.