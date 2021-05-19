Школьники и воспитанники детсадов в девяти районах Башкирии будут питаться халяльной едой

Биргалин поблагодарил всех, кто помогал ему в этом деле.

Муфтий ДУМ РБ Айнур Биргалин рассказал в своих соцсетях о том, что школьники и воспитанники детских садов будут питаться халяльной едой.

- Дети девяти районов республики с сегодняшнего дня будут получать завтраки и обеды, соответствующие требованиям «Халяль». Это школы и детские сады Чишминского, Архангельского, Иглинского, Белокатайского, Нуримановского, Благоварского, Давлекановского, Салаватского и Миякинского районов, - написал Биргалин.

Почему всего девять районов, и почему именно эти – пока остается неизвестным. Возможно, скоро халяльная продукция поступит и в другие.

Биргалин поблагодарил всех, кто помогал ему в этом деле. Он передал сертификаты халяль руководителям предприятий. Они прошли полную проверку на соответствие международному стандарту, и теперь за каждым из них закреплен менеджер, который будет регулярно контролировать соответствие производства стандартам, отметил муфтий.