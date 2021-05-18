В Башкирии в затонувшей машине нашли три трупа

В Башкирии нашли тела трех человек в затонувшей машине.

Известно, что в экстренные службы о страшной находке сообщили вечером 17 мая. На место немедленно выехали сотрудники МЧС и представители силовых структур.

«КП-Уфа» в пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, инцидент произошел в Татышлинском районе республики, вблизи деревни Бадряшево. Пока неизвестно, каким образом ВАЗ-2115 и трое пассажиров оказались в одном из местных водоемов.

Сейчас стражам порядка предстоит выяснить, из-за чего на самом деле погибли три человек из салона легковушки и как автомобиль попал в воду. По факту случившегося в МВД республики начали проверку.