В Уфе движение на отрезке улицы Коммунаров полностью закрыто до середины лета

фото: "БашРТС"

В Уфе до 16 июля полностью закрыли движение транспорта на участке улицы Коммунаров (Черниковка). Ограничение введено на отрезке от Борисоглебской до Богдана Хмельницкого Проезд по улице Суворова, согласно схеме перекрытия, останется открытым. Как пояснили в мэрии, на огражденной проезжей части компания «БашРТС» будет проводить капитальный ремонт тепломагистрали.

– Планируется заменить 287 погонных метров ветхих труб на новые с пенополиуретановой изоляцией с диаметром 426 мм, – передали в ресурсоснабжающей организации. – Ремонтные работы проводятся без отключения горячего водоснабжения.

«БашРТС» попросили граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и добавили, что эти меры направлены на повышение надежности теплоснабжения.