От укусов клещей в Башкирии пострадали около трех тысяч человек

В 2021 году в Башкирии увеличилось число клещей, зараженных боррелиями Фото: Мария ЛЕНЦ

В Башкирии с начала текущего года от укусов клещей пострадали порядка трех тысяч человек. Об этом на брифинге министерства здравоохранения республики 18 мая сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Анна Казак.

– Исследовано около трех тысяч клещей. Зараженность клещей вирусным энцефалитом находится на уровне прошлого года – 0,5%. А вот зараженность боррелиями, которые вызывают болезнь Лайма, – уже более 18%, выше чем в прошлом году, – отметила специалист.

Она добавила, что всем, кто обращается в медучреждения после нападения клеща, необходимо обследоваться на две инфекции: энцефалит и боррелиоз. Для республики они самые актуальные.