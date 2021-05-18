В Башкирии назначили нового замминистра финансов

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В Башкирии на должность замминистра финансов назначили Нелли Бердину. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Нелли Бердиной 51 год. У нее есть два высших образования: она окончила Московский технологический институт и академию государственной службы и управления при президенте Башкирии.

Карьеру чиновница сразу начала в органах власти: в комитете Башкирской АССР по ценам (1990-1991) и комитете Башкирии по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур (1991-1998). Затем Бердина 12 лет проработала главным специалистом в республиканской комиссии по рынку ценных бумаг. С 2010 работает в Минфине РБ – сначала она заняла должность начальника отдела госдолга и кредита, дослужившись в конечном счете до замминистра.