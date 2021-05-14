Рэпер Элджей обвинил организатора в отмене своего концерта в Уфе

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Концерт рэп-исполнителя Элджея, который должен был состояться сегодня, 14 мая, в Уфе, отменен. Об этом музыкант сообщил вчера на своей странице в инстаграме. По словам артиста, его выступление сорвалось «по вине организатора».

– Концерты в Уфе, Екатеринбурге и Перми отменяются по вине организатора. За возвратом денежных средств обращайтесь в места приобретения билетов. Новые даты [концертов] – скоро, – написал рэпер.

Элджей должен был выступить в Тинькофф Холле. Билеты на его выступление продавались за 1500-2500 рублей.