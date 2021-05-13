Хабиров признался, что не верил в успех Радика Юльякшина

Завершая свою речь, он пожелал всем участникам успехов и заявил, что «это только начало».

Сегодня 13 мая Хабиров на своей странице в соцсети сделал неожиданное заявление – признался, что до конца не верил в успех Радика Юльякшина, что касаемо его шоу «Яны Мон». Но сегодня изменил свое мнение напрочь после того, как увидел, как молодые ребята из Москвы, Башкирии, Татарстана, Армении, Казахстана, Таджикистана и Киргизии проявили себя.

Глава рассказал, что из 800 заявок из разных стран 60 человек прошли в отборочный тур. После довольно серьезного кастинга 17 талантливых девчонок и мальчишек боролись за выход в финал.

- Безусловно, проект не состоялся бы без участия ярких, видных людей, наших дорогих друзей - прежде всего Лины Арифулиной. Она, обладая огромным опытом в организации подобных мероприятий, конечно же, задала высокую планку конкурсу, - отметил Хабиров.

Завершая свою речь, он пожелал всем участникам успехов и заявил, что «это только начало».

Напомним, что на шоу Юльякшина власти Башкирии из местного бюджета выделили 30 миллионов рублей.