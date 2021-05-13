В Башкирии скотник жестоко убил свою возлюбленную доярку

Он попытался замыть следы крови, а затем скрылся с места преступления, решив переждать на берегу реки, которая протекает вблизи фермы

В Стерлибашевском районе Башкирии 12 мая произошло жесткое убийство. Здесь 46-летний скотник расправился со своей 33-летней возлюбленной. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Как сообщили в следкоме, тело несчастной было обнаружено на ферме в деревне Сарайсино. Оказалось, что пара проживала там, там же и работала. Убийца был скотником, а его сожительница дояркой.

В ночь на 12 мая пара поругалась из-за ревности, мужчина нанес женщине множественные удары руками, а также мотыгой по голове и другим частям тела, после чего лег спать. Проснувшись, он увидел, что его сожительница скончалась. Он попытался замыть следы крови, а затем скрылся с места преступления, решив переждать на берегу реки, которая протекает вблизи фермы. Но правоохранители его нашли и задержали, а тот сознался в содеянном.

В настоящее время с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее подозреваемый уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, отметили в СК.