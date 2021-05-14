Зарплата от 100 тысяч рублей: названы лучшие вакансии мая в Башкирии

Программисты в Уфе неплохо зарабатывают Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики агентства SuрerJob опубликовали последние данные о вакансиях за май 2021 года в Башкирии. У жителей республики есть шанс заработать 100 тысяч рублей в месяц. Все вакансии представлены в Уфе.

Первое место занимает должность руководителя сектора разработки ИК-спектрометрии. У него должно быть высшее образование, занятость полная, зарплата от 100 тысяч рублей.

Далее идет менеджер по продажам с такой же зарплатой, про наличие высшего образования и опыта работы в объявлении не говорится.

Третье место занял руководитель по корпоративным продажам с зарплатой 80 тысяч рублей, четвертое – программист «1С» (70 тысяч), пятое – маркетолог (70 тысяч).