В Башкирии школьников поймали за актом вандализма под мостом

Пользователи соцсети отметили, что «эти стены уже ничем не испортишь» - на них рисовали все, кому не лень, а вот за распитие алкоголя их стоит поругать.

В Нефтекамске бдительный горожанин застукал мальчиков-подростков под мостом за вандализмом и взрослым занятием. Фотографию он опубликовал в соцсети. На снимке видно, как несколько ребят портят стены рисунками. Также автор фото отметил, что с собой у них были алкоголь и сигареты.

- Следите за своими детьми, пожалуйста, а то ходят портят стены. Не давайте им деньги. Покупают еще сигареты, алкоголь, электронные сигареты, жижи. Потом думают, почему мой ребенок болеет, - написал он под фотографией.

Пользователи соцсети отметили, что «эти стены уже ничем не испортишь» - на них рисовали все, кому не лень, а вот за распитие алкоголя их стоит поругать.