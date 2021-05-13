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Общество13 мая 2021 7:17

В Башкирии психиатр выдал своему знакомому-наркоману справку, чтобы тот получил водительские права

Медика будут судить по двум уголовным статьям
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Подложный документ обнаружила прокуратура

Подложный документ обнаружила прокуратура

В Баймакском районе Башкирии наркоман смог получить водительское удостоверение благодаря знакомству с врачом. Прокуратура выявила нарушение, и теперь 69-летнего психиатра-нарколога будут судить по двум уголовным статьям – о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

– В 2018 году обвиняемый (врач – прим. авт.) выдал своему знакомому, состоящему на учете с диагнозом «наркомания», медицинскую справку об отсутствии у последнего противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами, – пояснили в надзорном ведомстве. – На основании указанного подложного документа мужчина получил водительское удостоверение.

В прокуратуре добавили, что медик «полностью признал вину в преступлении». В ближайшее время будет судить Баймакский районный суд. Наркомана, который получил «липовую» справку, уже лишили водительских прав.