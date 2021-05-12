В Башкирии от удара током погиб электромонтер

Мужчина умер от удара током

В июне 2019 года работник электрического цеха Уральского горно-обогатительного комбината устанавливал приборы видеонаблюдения. Во время работы мужчина получил существенный заряд тока и скончался прямо на месте.

Сотрудники регионального следственного комитета провели ряд мероприятий в результате, которых были установлены детали происшествия. Следователи утверждают, что 28-летний начальник энергетического цеха нарушил условия охраны труда, допустив погибшего к работам без наряда-допуска и не обеспечив безопасность на месте установки видеокамер.

В настоящий момент следователи завершают расследование, а родственникам потерпевшего произведена выплата компенсации. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.