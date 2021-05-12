В каких мечетях Уфы 13 мая пройдут праздничные богослужения на Ураза-байрам

фото: мэрия Уфы
13 мая 2021 года мусульмане Башкирии отпразднуют Ураза-байрам. В мэрии республиканской столицы Уфы сообщили, что торжественные богослужения начнутся в 8:00 в 22 мечетях города. Подъезд к религиозным учреждениям будет перекрыт. Кроме того, движение транспорта в период с 6:00 до 18:00 ограничат на участке улицы Тукаева от Цюрупы до Расулева – вблизи Первой Уфимской соборной мечети.
В администрации представили список мечетей, в которых запланированы праздничные богослужения:
– Первая Уфимская соборная мечеть (Тукаева, 52);
– «Гуфран» (Алтайская, 19);
– «Дания» (Тимашевская, 103)
– «Ихлас» (Сочинская, 43);
– «Ихсан» (Атаевская, 1 к1);
– «Люля-Тюльпан» (Комарова, 5);
– «Мадина» (Гатчинская, 1);
– «Мадина» (Фронтовых Бригад, 10/25);
– «Махалля» (поселок Турбаслы);
– «Махалля Шукран» (Зарубинская, 25);
– «Махалля 2025» (поселок Нагаево, улица Запрудная, 1 к1);
– «Мунира» (Заозерная, 2);
– «Нур» (Ахметова, 320/1)
– «Нур-Ислам» (Сельская Богородская, 45/1);
– «Приход «Асия» (поселок Максимовка, Сосновская, 1/1);
– «Рамазан» (Бабушкина 3/1)
– «Фатиха» (Глумилинская, 7);
– «Фатхислам» (поселок 8 Марта, Агрономическая, 1/18);
– «Хамза» (Гагарина, 16);
– «Шакша» (Гвардейская, 54а);
– медресе имени Марьям Сультановой (Мустая Карима, 3);
– местная религиозная организация (Герцена, 1Д).
Напомним, ранее в Минздраве сообщили, как будут работать больницы и поликлиники в день Ураза-байрам