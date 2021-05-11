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Общество11 мая 2021 16:47

На ремонт улицы Революционной в Уфе понадобится более 100 млн рублей

Об этом рассказал Сергей Греков на оперативке
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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Еще 28 млн уйдет на ремонт участка от Ленина до Цюрупы и 53 млн – от Цюрупы до Мингажева.

Еще 28 млн уйдет на ремонт участка от Ленина до Цюрупы и 53 млн – от Цюрупы до Мингажева.

На оперативном совещании в правительстве Башкирии выступил мэр Уфы. Сергей Греков рассказал, что в Уфе в 2021 году отремонтируют 46 км автодорог.

Так, на ремонт Революционной понадобится более 100 млн рублей. Здесь планируют отремонтировать участок улицы длиной почти 2 километра – от Аксакова до Мингажева. В данный момент же готовится контракт для ремонта отрезка от Аксакова до Ленина (750 м). На все это планируется потратить 28,3 млн рублей.

Еще 28 млн уйдет на ремонт участка от Ленина до Цюрупы и 53 млн – от Цюрупы до Мингажева.

- Таким образом нам удастся до конца этого года отремонтировать Революционную от улицы Аксакова до улицы Мингажева полностью, - заявил Греков.