Погода на 12 мая 2021 года в Уфе

В Башкирии ожидается теплая погода без осадков

12 мая в Башкирии ожидается теплая погода без осадков.

Днём воздух прогреется до +28 градусов, осадков не предвидится, а видимость на дорогах будет приемлемой. Из не совсем приятного: небо не везде выдастся ясным, а ночью похолодает до +7. Скорость ветра не будет превышать 5-10 метров в секунду.

По сообщениям синоптиков, подобная погода сохранится, как минимум, до конца недели.

Напомним, в Башкирии действует противопожарный режим из-за лесных пожаров. Поэтому, во время отдыха на природе, не стоит забывать, что разведение открытого огня запрещено.