Радий Хабиров рассказал о сюрпризе для ветеранов ВОВ и тружеников тыла

Фото: личная страница Радия Хабирова в соцсетях

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал на своей странице в соцсетях о том, какой сюрприз удалось подготовить для героев ВОВ.

- Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, детей войны, ветеранов труда и тружеников тыла мы прокатили по реке Белой на теплоходе «Чайка». <…> Мы планировали это сделать ещё в прошлом году, но из-за коронавируса не стали. Здоровья вам, ветераны! – рассказал Хабиров.

Глава республики уточнил, что теплоход недавно был полностью реконструирован – стал удобным и комфортабельным для речных прогулок. Маршрут также был выбран короткий, но очень живописный – от Монумента Дружбы до железнодорожного вокзала и обратно. Во время прогулки ветеранам устроили чаепитие, а в конце все сфотографировались на память.