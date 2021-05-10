В Башкирии завершились поиски 14-летнего подростка

Фото: "Лиза Алерт"

В Башкирии прекращены поиски 14-летнего жителя поселка Новомаксимовка, который накануне ушел из дома погулять с друзьями, но обратно так и не вернулся. Перепуганные родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Всю ночь поисковики прочесывали окрестности поселка, и, наконец, рано утром пришла радостная новость: мальчик нашелся живым и невредимым.

Где именно пропадал всю ночь подросток, а также кто именно его нашел или же он вернулся домой самостоятельно, волонтеры не стали раскрывать по просьбе родителей.