Из Уфы возобновились прямые авиарейсы в Египет

Фото: пресс-служба международного аэропорта «Уфа»

Сегодня, 9 мая, из уфимского аэропорта вылетел первый после долгого перерыва авиарейс в Египет. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в Каир отправилось воздушное судно Boeing 767-300 авиакомпании AZUR air вылетели с 345 пассажирами на борту. Ожидается, что этот рейс станет еженедельным – авиакомпания будет отправлять самолеты до столицы Египта по воскресеньям. Отправление из Уфы в 11:40 часов.

Как отметили в международном аэропорту «Уфа», совсем скоро прямые рейсы из башкирской столицы в Египет откроют еще две авиакомпании. С 17 мая Royal Flight будет перевозить туристов на Boeing 757-200 вместимостью 235 пассажиров. Рейсы будут выполняться по понедельникам, в мае отправление в 04:05, а с 7 июня – в 01:00.

С 19 мая летать в Египет начнут воздушные суда авиакомпании Nordwind. Boeing 737-800, рассчитанный на 189 пассажиров, будет отправляться из Уфы по средам в 01:00.

Время всех вылетов указано уфимское. Время в пути от Уфы до аэропорта Каира – пять часов.