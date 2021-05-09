Фото: Олег Чегодаев

Сегодня, 9 мая, фотограф и путешественник, амбассадор Уральских гор Олег Чегодаев поделился необычным снимком в своих социальных сетях. Он разместил снимок с одного из кладбищ в Бурзянском районе Башкирии и рассказал о похоронной традиции местных башкир. На снимке запечатлены могилы в срубах вместо привычных для большинства жителей региона металлических оградок.

- Я в Бурзянском районе, помимо всего интересно что тут есть и о чем я ещё обязательно расскажу вечером хочу отметить один интересный факт. Только здесь я встречал в таком количестве башкирские захоронения в срубах, - поделился своим наблюдением Олег Чегодаев.

Как оказалось, традиция возводить вокруг могильных плит срубы уходит корнями в глубь веков. Один из пользователей соцсетей пояснил путешественнику смысл и назначение такого похоронного обряда.

У башкир считается что за время пока сгниет сруб, человек тоже полностью разлагается. И это место снова пригодно для захоронения. Они понимали, что человек не вечен и должен освободить место для следующего. И за это время умирают его близкие и уже присматривать не кому за могилкой. А то, что сейчас огораживают железом и ставят мраморные памятники, это уже неправильно, - цитирует путешественник своего подписчика Илфата Толкобаева.