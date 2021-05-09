Радий Хабиров объявил о зарождении в Башкирии новой традиции в честь Дня Победы

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 9 мая, вся страна отмечает День Победы в Великой Отечественной войне. В Уфе после прошлогоднего перерыва вновь прошел парад военнослужащих и боевой техники. Марширующих солдат, сотрудников силовых ведомств, курсантов и кадетов в воздухе сопровождала малая авиация с аэродрома «Первушино».

После парада глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих социальных сетях несколько постов, где поделился фотографиями и впечатлениями от торжественного мероприятия и заявил, что в честь празднования Дня Победы в регионе появится новая традиция.

- Сегодня торжественным маршем прошли военнослужащие Уфимского территориального гарнизона, сотрудники территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, военная техника, выступила группа аэродромного комплекса малой авиации «Первушино». Мы решили, что так будет каждый год в День Победы. Это нужно нашим ветеранам - как дань уважения их подвигу, - подчеркнул Радий Хабиров.